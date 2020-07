Experts onderzoeken zwarte dozen van in Iran neergehaalde Boeing

Onderzoekers zijn begonnen met hun onderzoek naar de zwarte dozen van de Boeing 737 die in januari is neergehaald door Iran. Dat heeft die apparatuur met informatie uit het ramptoestel maanden na de ramp alsnog overgedragen aan het Franse onderzoeksbureau voor de burgerluchtvaart (BEA).

Die dienst maakte maandag bekend dat het onderzoek van start is gegaan. Er wordt volgens een woordvoerder eerst geprobeerd om toegang te krijgen tot de informatie uit de cockpitvoicerecorder. Die houdt bij wat voor geluiden zijn te horen in de cockpit. Later zal ook de andere zwarte doos, de flight data recorder, uit het ramptoestel worden onderzocht.

De Iraanse luchtverdediging schoot het passagiersvliegtuig van Ukraine International Airlines (UIA) begin januari uit de lucht. Alle 176 mensen aan boord verloren het leven. De Iraanse autoriteiten zeggen dat het toestel per ongeluk is neergehaald. Het drama zou het gevolg zijn van een menselijke fout.

Het onderzoek wordt bijgewoond door waarnemers uit meerdere landen. Er zijn onderzoekers aanwezig uit Canada, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Ook luchtvaartmaatschappij UIA, vliegtuigbouwer Boeing en motorproducent Safran hebben vertegenwoordigers gestuurd.