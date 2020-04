Expert VS: te vroeg voor versoepelen restricties

De directeur van het Amerikaanse Nationale instituut voor Infectieziekten Anthony Fauci waarschuwt dat de strenge maatregelen vanwege het coronavirus nog niet kunnen worden versoepeld. Ondanks voorzichtig positieve cijfers is het daar nog te vroeg voor, volgens de arts.

„We zien nu positieve signalen. We wachten nog op hele sterke indicatoren dat we op de juiste weg zitten”, aldus Fauci tegen CNN. „Wat we niet willen is te vroeg de lockdownmaatregelen schrappen en dan later weer in dezelfde situatie terugkeren. Het is nu niet de juiste tijd om de maatregelen te versoepelen.”

De Verenigde Staten zijn een van de zwaarst getroffen landen door het coronavirus. Ongeveer 468.000 mensen zijn besmet en bijna 17.000 mensen zijn overleden door het virus. Vooral de stad New York heeft veel besmettingen.