Experimenteel bestand Afghanistan gaat zaterdag in

De Afghaanse Taliban en de Amerikaanse en Afghaanse troepen gaan een week lang proberen elkaar zo veel mogelijk met rust te laten. Ze noemen het „een periode van minder geweld”. De partijen hebben afgesproken het nog geen bestand of wapenstilstand te noemen. Als in de komende week het geweld in Afghanistan inderdaad aanzienlijk afneemt, zou er een echt bestand en een vredesakkoord kunnen worden bereikt.

Dit experiment is tot stand gekomen na weken van onderhandelingen tussen Washington en de Taliban in Qatar. De week van hopelijk minder geweld begint om 20.30 uur vrijdagavond onze tijd.

De tweede man van de Taliban, Sirajuddin Haqqan, schreef donderdag in een opiniestuk in The New York Times dat hij denkt dat er uitzicht is op een politieke oplossing voor het slepende conflict in Afghanistan.