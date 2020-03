Exitpolls: Sanders wint in Californië

De Amerikaanse senator Bernie Sanders wint volgens exitpolls van meerdere Amerikaanse media de Democratische voorverkiezingen in Californië. Hoeveel procent van de stemmen hij heeft binnengehaald, is nog niet bekend. In sommige steden in Californië wordt nog gestemd.

Oud-burgemeester van New York Michael Bloomberg staat voorlopig tweede in Californië. Joe Biden, de belangrijkste tegenstander van Sanders, staat kort achter Bloomberg op de derde plek.

In Californië worden 415 kiesmannen verdeeld, het hoogste aantal van alle staten. Een kandidaat komt in aanmerking voor kiesmannen als ze meer dan 15 procent van de stemmen krijgen. Bloomberg en Biden staan net boven die grens.