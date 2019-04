Exitpoll: Zelenski nieuwe president Oekraïne

Volodimir Zelenski is volgens de nationale exitpoll met grote meerderheid gekozen als nieuwe president van Oekraïne. De 41-jarige komiek kan volgens de eerste resultaten na het sluiten van de kieslokalen rekenen op 73 procent van de stemmen. Zijn tegenstander Petro Porosjenko, die een tweede termijn van vijf jaar ambieerde, komt vermoedelijk niet verder dan 25 procent.

Zelenski, die onder meer in een populaire tv-serie een president speelt, was eind maart ook al de winnaar van de eerste ronde, maar kreeg toen geen absolute meerderheid. Hij beloofde het Oekraïense volk niet in de steek te laten. „Ik ben nog niet officieel de president, maar als een burger van Oekraïne kan ik tegen alle landen van de voormalige Sovjet-Unie zeggen hou ons in de gaten. Alles is mogelijk”.

Porosjenko gaf zijn ruime nederlaag snel toe. Hij verklaarde volgende maand plaats te maken voor de onervaren Zelenski en feliciteerde hem met de eclatante zege. De multimiljonair zei alleen het presidentieel kantoor te verlaten, niet de politiek. Hij gaan zich nu richten op de parlementsverkiezingen in oktober. „We hebben gezamenlijke inspanningen nodig om het land te verdedigen”, zei Porosjenko. Hij waarschuwde nog maar eens voor de Russische agressie.

De stemgerechtigde Oekraïners rekenden vooral af met Porosjenko omdat deze de beloftes een eind te maken aan de corruptie en de oorlog in de Donbas-regio niet is nagekomen. Bovendien zucht de bevolking onder de almaar stijgende prijzen en de steeds lagere levensstandaard.