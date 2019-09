Exitpoll: Blauw en Wit nipt grootste in Israël

In Israël is volgens de eerste exitpolls het centrumlinkse blok Blauw en Wit met 34 zetels nipt de grootste geworden bij de verkiezingen. De Likud-partij van de huidige premier Netanyahu krijgt er 33. In totaal zijn er 120 zetels te verdelen in het Israëlische parlement.

De exitpolls komen van drie verschillende Israëlische televisiezenders. Benny Gantz, oud-generaal en nu leider van Blauw en Wit, zei al eerder geen coalitie te willen vormen met Netanyahu, mocht het zover komen. Blauw en Wit en Likud moeten straks naar verwachting het parlement, beter bekend als de Knesset, delen met ongeveer tien andere partijen.

Video

om het document te tonen. Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn. Sta alle cookies toe om het document te tonen.

Gantz en Netanyahu zijn niet vrij van onbesproken gedrag. De huidige premier heeft drie strafzaken boven zijn hoofd hangen en Gantz moet in Nederland mogelijk terechtstaan voor oorlogsmisdaden in de Gaza-oorlog van 2014. Met een nieuwe termijn kan Netanyahu ook aanklagers van justitie op afstand houden.

Israël wordt al jaren geregeerd met rechtse coalities. Veel kiezers zijn ook klaar met de groeiende invloed van ultra-orthodoxen in de politiek door hun coalities met Netanyahu. Gantz heeft opgeroepen tot "een seculiere regering van nationale eenheid". Premier Netanyahu was tot nu toe dertien jaar premier van Israël: van 1996 tot 1999 en sinds 2009.