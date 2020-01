Exit polls: links wint verkiezing regio Emilia-Romagna

De Italiaanse sociaaldemocraten van de PD (Democratische Partij) lijken op koers te liggen om de rechtse populistische Lega van Matteo Salvini te verslaan in de verkiezingen in de regio Emilia-Romagna in het noorden van het land. Dat blijkt uit de exit polls na het sluiten van de stemlokalen zondagavond.

Emilia-Romagna wordt al sinds de Tweede Wereldoorlog door links geregeerd, maar Salvini heeft in het gebied onophoudelijk campagne gevoerd in de hoop een overwinning te behalen die de nationale regering in Rome, waar PD ook deel van uitmaakt zou destabiliseren.

Een exit poll voor de staatstelevisie RAI laat zien dat de zittende PD tussen 47 en 51 procent van de stemmen zal halen. De rechts-populisten staan op 44 tot 48 procent . De definitieve uitslag wordt maandagochtend vroeg verwacht.

Ook in de zuidelijke regio Calabrië waren verkiezingen. Volgens de exit polls zullen Lega en haar bondgenoten met gemak de zittende door de PD-geleide coalitie verslaan.