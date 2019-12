Exit-polls: grote meerderheid voor Boris Johnson in Lagerhuis

De Conservatieven van de Britse premier Boris Johnson behalen mogelijk een grote meerderheid in het Lagerhuis. Uit de eerste prognose van de BBC van de uitslag van de parlementsverkiezingen blijkt dat de Conservatieven 368 zetels halen in het Lagerhuis dat 650 zetels telt.

Johnsons grootste concurrent, de Labour-partij van Jeremy Corbyn, is goed voor 191 zetels. De Brexit-partij van Nigel Farage haalt geen enkele plek. De overwinning van Johnson lijkt nog groter te worden dan de peilingen in de afgelopen weken lieten zien.

Als de prognose uitkomt, kan Johnson aanblijven als premier en zijn brexit-akkoord dat hij sloot met de EU door het Lagerhuis krijgen. Het is een vurige wens van Johnson om zijn land voor het eind van januari uit de EU te loodsen. De mogelijke grote overwinning laat zien dat veel Britten ook weg willen uit de unie.

De Conservatieven winnen in de exit poll 50 zetels vergeleken met de verkiezingen in 2017 die door Johnsons voorganger Theresa May werden uitgeschreven. Die dacht met een stembusgang de meerderheid in het Lagerhuis te kunnen uitbreiden. Ze kwam bedrogen uit en werd opgescheept met een minderheidskabinet. Haar brexit-akkoord werd daarna drie keer weggestemd, waarna zij opstapte.