Executie VS ondanks gratieverzoek nabestaanden

In de Amerikaanse staat Texas is een man ter dood gebracht voor een overval met dodelijke afloop in 2004. Familieleden van het slachtoffer, een eigenaar van een levensmiddelenwinkel, hadden juist gevraagd het vonnis niet uit te voeren.

De 34-jarige Christopher Young kreeg echter een dodelijke injectie in de gevangenis in Huntsville voor het doden van Hasmukh Patel in diens winkel in San Antonio. Young is de dertiende Amerikaanse veroordeelde die in 2018 ter dood is gebracht en de 553e in Texas sinds het Hooggerechtshof de doodstraf herinvoerde in 1976. Dat is het hoogste aantal van alle Amerikaanse staten.

Advocaten van Young hadden om opschorting van de executie gevraagd, maar een rechter wees het verzoek af. Ook de zoon van het slachtoffer had gevraagd om de straf om te zetten in een levenslange gevangenisstraf.