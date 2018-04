„Excuses Zuckerberg datamisbruik niet genoeg”

De openbare excuses van Facebookbaas Mark Zuckerberg over het misbruik van privégegevens van miljoenen gebruikers van het sociale netwerk zijn niet genoeg. De Amerikaan moet snel naar het Europees Parlement komen om daar aan de Europese burgers uit te leggen hoe dat kon gebeuren en te garanderen dat het niet weer gebeurt.

Alle partijen in het EU-parlement waren het daar roerend over eens tijdens een debat over het privacyschandaal. Het bedrijf Cambridge Analytica kreeg 87 miljoen profielen inclusief dat van Zuckerberg zelf in handen en gebruikte gegevens zonder medeweten van de accounthouders voor andere zaken, zoals de verkiezingscampagne van president Donald Trump.

Volgens Jeroen Lenaers (CDA) is het sorry van Zuckerberg in de media „te weinig, te laat.” EU-commissaris Vera Jourova (justitie) beloofde er „alles aan te zullen doen” om dergelijke praktijken onmogelijk te maken.