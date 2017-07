Excuses voor oud-gedetineerde Guantanamo Bay

De Canadese regering heeft vrijdag formeel excuses aangeboden aan een man die tien jaar vastzat in Guantanamo Bay. De autoriteiten hebben ook een financiële schikking getroffen met Omar Khadr, die op vijftienjarige leeftijd na een vuurgevecht werd opgepakt in Afghanistan.

Het Canadese hooggerechtshof oordeelde in 2010 dat Canada de rechten van Khadr had geschonden. Medewerkers van Canadese inlichtingendiensten ondervroegen hem in de Amerikaanse militaire gevangenis op Cuba en deelden de uitkomsten van die gesprekken met de Amerikanen.

De autoriteiten maakten niet bekend wat voor schadevergoeding Khadr tegemoet kan zien, maar volgens goed ingevoerde bronnen gaat het om een bedrag van 10,5 miljoen Canadese dollar (7,3 miljoen euro). De conservatieve oppositie reageerde onlangs woedend op de „riante beloning voor een veroordeelde terrorist”.