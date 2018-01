Excuses van gegroeide astronaut voor meetfout

De Japanse astronaut die zijn zorgen had geuit omdat hij in het internationale ruimtestation ISS 9 centimeter zou zijn gegroeid heeft daarvoor zijn excuses aangeboden. Dat bleek namelijk niet het geval, het ging om 2 centimeter. „Het spijt me voor het twitteren van zulk nepnieuws”, aldus de Japanner.

Norishige Kanai dacht in eerste instantie dat hij in drie weken in de ruimte extreem was gegroeid, berichtte de BBC. Hij was bezorgd dat hij niet meer in een Sojoezraket zou passen als hij in juni terug naar aarde moet komen.

Zijn Russische collega Anton Shkaplerov was sceptisch over de opmerkelijke groeispurt. Daarom nam Kanai zijn lengte voor de zekerheid nog maar eens op: maar 2 centimeter langer dus. „Een meetfout”, aldus de opgeluchte Japanner. „Ik zal waarschijnlijk in de Sojoez passen als ik naar huis ga.”

Astronauten groeien gemiddeld 2 tot 5 centimeter als ze in de ruimte zijn. Dat komt doordat er geen zwaartekracht is die de rugwervels op elkaar drukt.