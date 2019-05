Excuses Roemeense ambassadeur Duitsland

De Roemeense ambassadeur in Duitsland heeft zich bij zijn landgenoten verontschuldigd voor de lange rijen voor de stembureaus en het ontstane tumult afgelopen zondag bij de Europese verkiezingen in Duitsland. Het was een les dat de kieswet in Roemenië en voor het buitenland waar wordt gestemd, aangepast moet worden, schrijft ambassadeur Emil Hurezeanu in een brief aan het Duitse persbureau DPA.

Duizenden wachtende Roemenen stonden afgelopen zondag voor de stembureaus in steden zoals München, Neurenberg, Ulm, Keulen en Düsseldorf. Op sommige plaatsen moest de politie ingrijpen. In Bochum moest de politie een weg blokkeren. In Offenbach hadden stemmers de politie zelf gealarmeerd omdat de situatie dreigde te escaleren.

Ook in Nederland stond lange rijen voor het stembureau bij de Roemeense ambassade in Den Haag en in Diemen. In Den Haag greep de Mobiele Eenheid in toen Roemenen over de hekken klommen toen het stembureau sloot terwijl mensen nog moesten stemmen.