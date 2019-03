Excuses Orban aan EVP voor belediging

De Hongaarse premier Viktor Orban heeft de partijen die zijn aangesloten bij de Europese Volkspartij (EVP), waaronder het CDA, excuses aangeboden. Orban had een aantal leden van de EVP begin maart „nuttige idioten” genoemd. In een brief liet Orban weten dat het hem spijt als hij mensen heeft beledigd met die uitspraak.

Het CDA neemt geen genoegen met de verontschuldigingen. Dit is niet wat we hem kwalijk nemen, aldus een woordvoerster. Ook andere conservatieve en christendemocratische partijen van de EVP, waartoe ook de Duitse regeringspartijen CDU en CSU behoren, zijn niet gerustgesteld. Zij willen vasthouden aan een vergadering op 20 maart, waarin zij zich over het lot van Orbans partij Fidesz binnen de EVP buigen.

Meerdere EVP-partijen hebben om schorsing of uitsluiting van de Fidesz-partij gevraagd wegens haar nationalistische en EU-kritische opstelling. In de brief waarin Orban excuses aanbood, riep hij de EVP op het uitsluiten van Fidesz niet door te zetten.