Excuses om Wagner op de radio in Israël

De Israëlische publieke omroep heeft excuses aangeboden omdat muziek van Richard Wagner vrijdag te horen was op de radio. Luisteraars kregen een gedeelte van de opera Götterdämmerung te horen, berichtte de BBC maandag.

In Israël rust een taboe op het spelen van muziek van Wagner, die erg geliefd was in nazi-Duitsland. Dictator Adolf Hitler gold als een groot bewonderaar van de componist.

De Israëlische publieke omroep erkende dat het pijnlijk kan zijn voor Holocaustoverlevenden om muziek van Wagner te horen op de radio. Een medewerker zou een fout hebben gemaakt door de operamuziek te laten horen.

Niet alle Israëliërs staan achter de Wagnerboycot. „We brengen niet de denkbeelden van de componist ten gehore, maar zijn prachtige muziek”, zei het hoofd van het Israëlische Wagnergenootschap volgens de krant Ha’aretz. „Hij was een verachtelijke man die heerlijke muziek schreef”, stelde hij.