Excuses Noorse regering aan „moffenmeiden”

Noorwegen heeft zich verontschuldigd voor de manier waarop is omgegaan met Noorse vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog een relatie hadden met Duitse soldaten. Premier Erna Solberg bood woensdag haar excuses aan namens de regering, meldt de BBC.

Zogenoemde ‘moffenmeiden’ hadden het na de bevrijding van Noorwegen zwaar te verduren. Ze hadden minder rechten, werden gevangengezet of met hun gezin naar Duitsland verbannen. „Onze conclusie is dat de Noorse autoriteiten het regelbeginsel hebben geschonden dat geen burger zonder proces kan worden gestraft of zonder het recht kan worden veroordeeld”, aldus Solberg.

Naar schatting hebben 50.000 Noorse vrouwen een relatie gehad met een Duitse soldaat. Zo’n 10.000 tot 12.000 kinderen zijn daaruit voortgekomen. Heinrich Himmler, leider van de SS, spoorde Duitse militairen aan om kinderen te krijgen bij de doorgaans blonde Noorse vrouwen. Op die manier moest het Arische ras behouden blijven.