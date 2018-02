Excuses Maleisië voor blaffende haan

De Maleisische regering is in verlegenheid gebracht nadat zij een paginagrote advertentie met een blaffende haan heeft geplaatst om het Chinees Nieuwjaar te vieren. Dat meldt de BBC. Het jaar van de haan, gebaseerd op de Chinese dierenriem, is net afgelopen en heeft plaatsgemaakt voor het jaar van de hond.

De advertentie van het ministerie van Handel wenste iedereen een welvarend jaar van de hond, maar toonde een haan die blaft in de Chinese taal. Het ministerie heeft zich verontschuldigd voor de „technische fout”.

Eerder deze week werd bekend dat Maleisische bedrijven de symbolen van de hond negeren of bagatelliseren, om de moslimmeerderheid niet te beledigen. Veel moslims zien honden als onrein. Etnische Chinezen vormen ongeveer een kwart van de bevolking van het land. Dat gaf velen aanleiding om te denken dat de advertentie in Chineestalige kranten een verkeerde poging was om een afbeelding van een hond te vermijden.

Op Facebook zei een gebruiker dat de advertentie,,louter domheid" was, terwijl een andere gebruiker het een „nationale gêne” noemde.