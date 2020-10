Excuses luchtvaartmaatschappij Suriname voor quarantainebetaling

De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) heeft excuses aangeboden aan reizigers van de vlucht van Amsterdam naar Paramaribo van 6 oktober. Zij werden bij aankomst in Suriname geconfronteerd met de verplichting om ruim driehonderd euro te betalen. Dit geld was bedoeld om hen na aankomst in Suriname in hun eigen huis in de gaten te houden op het naleven van de quarantaineplicht.

De Surinamegangers moesten in Suriname tekenen voor de kosten van ruim driehonderd euro voor de bewaking. Dit gebeurde door velen onder protest. De bewaking zou uitgevoerd worden door het door SLM ingehuurde Blitzz Security. Dat bedrijf heeft echter geen dag gewerkt toen duidelijk werd dat het nog maar een dag stond ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De contracten met Blitzz werden vervolgens ongeldig verklaard.

Ook bij de KLM-vlucht van afgelopen vrijdag naar Paramaribo ging het niet goed. Volgens de aangescherpte regels, onder andere vanwege het snel stijgende aantal besmettingen in Nederland, moesten reizigers nu een boeking voor een hotel laten zien waar ze tien dagen in quarantaine zouden gaan. Dit systeem bleek fraudegevoelig omdat de passagiers de boekingen heel makkelijk weer konden annuleren. Bij vertrek van het vliegveld vond geen controle meer plaats waardoor onduidelijk was of de reizigers in quarantaine zijn gegaan.

Minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin sluit niet uit dat de regering gaat besluiten vluchten van Nederland naar Suriname tijdelijk stop te zetten. Zeker nu het aantal besmettingen in Nederland zo hard stijgt, zei de minister in een interview.

Sinds deze week is het aantal vluchten van Nederland naar Suriname teruggebracht tot een per week. Vrachtvluchten vinden vaker plaats, terug naar Nederland mogen passagiers wel mee.