Excuses Bolsonaro voor belediging in 2003

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft op last van een rechtbank publiekelijk zijn excuses gemaakt voor beledigende opmerkingen die hij had gemaakt tegen een links parlementslid in 2003. Hij had de vrouw toegebeten dat ze „het niet waard was te worden verkracht omdat ze te lelijk was”. In een later debat had hij de opmerking nog eens herhaald.

In een brief vraagt Bolsonaro het parlementslid Mario do Rosário Nunes om vergiffenis. Hij verklaarde dat hij zich in de hitte van het ideologische debat had laten meeslepen. Behalve de excuses bepaalde de rechter ook dat de president parlementslid omgerekend 2300 euro schadevergoeding moet betalen.