Ex-vicepresident Guatemala krijgt 15 jaar

De voormalige Guatemalteekse vicepresident Ingrid Roxana Baldetti Elías is wegens corruptiepraktijken tijdens het uitoefenen van haar functie tot 15,5 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Ze is schuldig bevonden in een strafzaak rond een grootschalige fraude bij een overheidsproject dat bedoeld was om het vervuilde water van het Meer van Amatitlán te reinigen. Er lopen meer zaken tegen haar, maar dinsdag was voor Baldetti de eerste veroordeling.

Kort na haar aantreden als eerste vrouwelijke vicepresident van het Centraal-Amerikaanse land berichtte de krant El Periódico over haar onverklaarbare rijkdom, zoals het eigendom van peperdure woningen. In 2015 is ze als gevolg van de schandalen afgetreden en is ze gearresteerd. De VS hebben om haar uitlevering gevraagd wegens drugssmokkel.

Baldetti trad als vicepresident aan in 2012. De strafzaak waarin ze is veroordeeld wordt Magisch Water genoemd.