Ex-vicepremier Catalonië wil naar Europees hof

De tot dertien jaar cel veroordeelde oud-vicepremier van Catalonië Oriol Junqueras wil zijn vonnis aanvechten bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Ook andere veroordeelde separatisten zijn dat van plan, laat hij weten vanuit de gevangenis.

Het Spaanse Hooggerechtshof veroordeelde Junqueras en acht andere Catalaanse separatisten maandag tot gevangenisstraffen. De vervolging hing samen met het illegale referendum twee jaar geleden over onafhankelijkheid voor hun welvarende regio. De oud-vicepremier kreeg de zwaarste straf opgelegd nadat hij schuldig was bevonden aan opruiing en het misbruik van publieke gelden.

De veroordeling van de separatisten leidde in Catalonië tot protesten. Junqueras schrijft vanuit de gevangenis dat hij geen spijt heeft van het organiseren van het referendum. „We zijn ervan overtuigd dat het onvermijdelijk is om vroeg of laat een referendum te houden”, meldt hij aan persbureau Reuters. „Hoe kunnen we burgers anders een stem geven?”