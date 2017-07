Ex-topman Petrobras aangehouden

De voormalige baas van de Braziliaanse staatsoliemaatschappij Petrobras en ex-topman van de Banco do Brasil, Aldemir Bendine, is in het kader van een corruptie-onderzoek aangehouden. Braziliaanse media meldden dat hij in Sorocaba in de deelstaat São Paulo door de federale politie is gearresteerd. Bendine wordt ervan verdacht smeergeld te hebben aangenomen van een van de grootste bouwconcerns ter wereld, de Braziliaanse onderneming Odebrecht.

De politie maakt in deze zaak volgens Braziliaanse media donderdag werk van zeker drie arrestatiebevelen en elf bevelen tot huiszoeking. Die zijn uitgevaardigd in het kader van het in 2014 begonnen geruchtmakende onderzoek naar grootschalige corruptie en het witwassen van geld. Het onderzoek is Lava Jato (autowasserij) genoemd en draait rond jarenlange malversaties bij Petrobras.