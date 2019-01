Ex-terrorist Battisti in Bolivia aangehouden

De Italiaanse ex-terrorist Cesare Battisti is in Bolivia gearresteerd. Hij wordt naar verluidt overgedragen aan de Braziliaanse autoriteiten die op hun beurt Battisti zullen uitleveren aan Italië. Dat zegt Filipe Martins, een speciaal adviseur van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro.

Battisti was in de jaren zeventig lid van een communistische terreurgroep. In 1988 werd hij in Italië veroordeeld tot levenslang wegens het plegen van vier politieke moorden. Nadat hij uit de gevangenis was ontsnapt, woonde hij tot 2004 in Frankrijk. Hij vluchtte naar Brazilië toen hij dreigde te worden uitgeleverd aan zijn geboorteland.

In Brazilië kreeg Battisti in eerste instantie asiel. Over zijn eventuele uitlevering is jarenlang een juridische strijd gevoerd. Bolsonaro’s voorganger Michel Temer stemde vorige maand in met de uitlevering. Battisti moest toen nog gearresteerd worden.