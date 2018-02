Ex-strijders ontmoeten overlevenden aanslagen

De Indonesische autoriteiten hebben tientallen mensen die aanslagen overleefden samengebracht met voormalige moslimextremisten. Het driedaagse evenement was onder meer bedoeld om radicalisering te bestrijden.

In het hotel in Jakarta verzamelden zich woensdag in totaal 124 oud-extremisten en 51 overlevenden, onder meer van de aanslagen op Bali in 2002. De krant The Jakarta Globe bericht dat voormalige terroristen excuses aanboden voor het door hen veroorzaakte leed. Slachtoffers kregen de kans te vertellen wat ze hebben doorgemaakt.

„Ik denk dat dit de effectiefste manier is om deradicalisering te bewerkstelligen”, zei een man die eerder is veroordeeld voor het leveren van wapens aan opstandelingen. Hij meende dat terroristen door slachtoffers te ontmoeten tot het inzicht kunnen komen dat hun „hun daden fout zijn”.

De bijeenkomst is niet onomstreden. De medeoprichter van een organisatie voor overlevenden van aanslagen noemde het evenement „te riskant” voor getraumatiseerde slachtoffers. Minister van Nationale Veiligheid Wiranto kondigde echter aan dergelijke ontmoetingen vaker te willen organiseren.