‘Ex-stafchef Maltese regering opgepakt’

De voormalige stafchef van de Maltese regering is opgepakt en wordt verhoord. Dat heeft volgens bronnen binnen de politie te maken met het onderzoek naar de moord op journaliste Daphne Caruana Galizia, maar het is niet duidelijk waar oud-topfunctionaris Keith Schembri precies van wordt verdacht.

Schembri nam dinsdag ontslag nadat zijn naam was genoemd door zakenman Yorgen Fenech. Die was vorige week gearresteerd toen hij probeerde het eiland te verlaten op zijn jacht. Dat gebeurde na de aanhouding van de man die als tussenpersoon zou hebben opgetreden bij het voorbereiden van de moord op Galizia.

De journaliste schreef over corruptie in de eilandstaat. Een autobom maakte in 2017 een einde aan haar leven. De vermeende tussenpersoon heeft inmiddels gratie gekregen in ruil voor bewijs tegen degenen die opdracht gaven tot de moord. De nabestaanden van Galizia willen nu opheldering over berichten dat Fenech mogelijk een vergelijkbare deal kan sluiten.