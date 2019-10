Ex-SS-kampbewaarder (93) voor rechter

Voor een rechtbank in het Duitse Hamburg is donderdag het proces begonnen tegen een 93-jarige voormalige kampbewaarder uit het concentratiekamp Stutthof bij het toenmalige Dantzig (nu Gdansk) in het huidige Polen. De voormalige SS’er wordt beschuldigd van medewerking aan de moord op 5230 mensen.

Hij heeft volgens justitie „met name de verraderlijke en wrede moord op Joodse gevangenen ondersteund”. De man heeft in het onderzoek van justitie toegegeven dat hij tussen augustus 1944 en april 1945 in het concentratiekamp werkte. Omdat hij in die periode 17 en 18 jaar oud was, wordt zijn zaak door een jeugdrechtbank behandeld.

Donderdag werd de aangeklaagde in een rolstoel naar binnengebracht, meldden Duitse media. Hij werd begeleid door familie en drie artsen. De advocaten van de man verwijten justitie in de zaak een onwettige vertraging. Al in 1982 was bekend dat de man in het kamp had gewerkt. De aangeklaagde zelf begrijpt niet dat hij zich daar nu voor moet verantwoorden.