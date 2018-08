Ex-raadsman Trump accepteert geen pardon

Ex-raadsman van Donald Trump, Michael Cohen, laat zich niet door zijn voormalige klant uit de problemen met justitie redden. Dit maakte zijn advocaat, Lanny Davis, woensdag duidelijk door te verklaren dat Cohen geen presidentieel pardon accepteert en graag meer informatie kwijt wil aan speciaal onderzoeker Robert Mueller.

Cohen zal dus niet om een presidentieel pardon vragen na zijn veroordeling wegens een reeks financiële malversaties, onder meer belastingontduiking en geknoei bij de financiering van de verkiezingscampagne van president Trump.

Cohen heeft zich dinsdag schuldig verklaard in een deal met de aanklagers. Hij wordt in december definitief veroordeeld. Davis zei dat Cohen graag nog meer informatie deelt met Mueller „En hij wil geen pardon van iemand die als president zo corrupt te werk gaat”, aldus Davis.

Mueller onderzoekt of Rusland of Russen zich actief met de verkiezingscampagne van Trump hebben bemoeid. Trump vindt het onderzoek een heksenjacht die rancuneuze Democraten tegen hem zijn begonnen. Trump heeft woensdag in een reactie op Cohens schuldbekentenissen gezegd dat er wat de campagnefinanciering helemaal geen sprake is geweest van een strafbaar feit. Volgens Trump heeft Cohen dingen verzonnen om een deal met zij aanklagers te regelen.