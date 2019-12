Ex-president wil verkiezingsbijeenkomst bij Boliviaanse grens

De voormalige Boliviaanse president Evo Morales heeft zijn aanhangers opgeroepen naar een verkiezingsbijeenkomst te komen die op 29 december wordt gehouden op de grens tussen Argentinië en Bolivia. Tijdens die bijeenkomst moet de kandidaat worden gekozen die namens Morales’ MAS-partij meedoet met de verkiezingen volgend jaar.

Morales maakte dat zaterdag bekend tijdens een interview met een Argentijnse radiozender. Eerder liet hij weten zichzelf niet kandidaat te stellen. Deze week is een verkiezingstribunaal geïnstalleerd dat waarschijnlijk op 2 januari een datum vaststelt waarop de presidentsverkiezingen in Bolivia worden gehouden.

De eerste inheemse president van het Zuid-Amerikaanse land nam in november ontslag onder druk van het leger nadat hij door de oppositie en internationale verkiezingswaarnemers bij de presidentsverkiezingen van 20 oktober was beschuldigd van fraude. Hij ging eerst in ballingschap in Mexico, vloog daarna naar Cuba voor een gezondheidscontrole en vestigde zich uiteindelijk in Argentinië.