Ex-president Uribe weg als senator in Colombia

De voormalige president van Colombia Álvaro Uribe treedt af als senator. Uribe, die van 2002 tot en met 2010 president was, is de sterke man achter de recent gekozen president Iván Duque.

„Het hoogste gerechtshof is een onderzoek naar mij begonnen, maar ze hebben me daarover niet eerder ondervraagd”, liet Uribe via Twitter weten. „Uit ethische gronden is het voor mij onmogelijk om aan te blijven als senator. Ik zal mijn terugtreden voorleggen, zodat mijn verdediging niet overlapt met mijn werk in de senaat.”

Uribe wordt ervan verdacht dat hij getuigen heeft gemanipuleerd om bepaalde uitspraken te doen in een zaak tegen de linkse senator Iván Cepeda. De ex-president had Cepeda er juist van beschuldigd dat die voormalige paramilitairen had omgekocht om valse getuigenissen over doodseskaders te doen om zo Uribe zwart te maken.