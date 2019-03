Ex-president Peru opgepakt voor dronkenschap

De voormalige president van Peru, Alejandro Toledo, is gearresteerd voor openbare dronkenschap in Californië en maandag weer vrijgelaten, aldus de plaatselijke autoriteiten.

Sinds 2017 ontloopt Toledo, die in Californië woont, een voorarrest van 18 maanden in verband met een massale omkopingsprocedure. De Verenigde Staten bekijken nog steeds een verzoek van Peru om Toledo uit te leveren.

Toledo (73) werd zondagavond laat gearresteerd in San Mateo County nadat het kantoor van de sheriff een melding kreeg dat hij dronken in een restaurant zat. De sheriff zei op de hoogte te zijn van de juridische problemen van Toledo in Peru, maar voegde eraan toe dat „het bestaan van aanklachten in Peru alleen zijn de arrestatie in de Verenigde Staten niet rechtvaardigt”.

Peruaanse openbare aanklagers hebben Toledo, president van Peru van 2001 tot 2006, ervan beschuldigd 20 miljoen dollar te hebben ontvangen van een Braziliaans bouwbedrijf in ruil voor hulp bij het sluiten van een lucratief contract. Toledo ontkent alle aantijgingen.