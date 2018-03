Ex-president Peru mag land niet uit

De deze week afgetreden ex-president van Peru Pedro Pablo Kuczynski mag zijn land voorlopig niet verlaten. Een rechter trok zaterdag het paspoort van het gevallen staatshoofd in.

Kuczynski moet in Peru blijven in afwachting van een onderzoek naar zijn banden met het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht. Die firma heeft toegegeven door heel Latijns Amerika functionarissen te hebben omgekocht.

Kuczynski stapte afgelopen week op. Dat gebeurde na een rel over het ronselen van stemmen. Als hij was blijven zitten, was er waarschijnlijk een afzettingsprocedure gestart vanwege zijn banden met Odebrecht.