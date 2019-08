Ex-president Panama vrijgesproken van spionage

Een Panamese rechtbank heeft ex-president Ricardo Martinelli vrijgesproken van het afluisteren van tientallen politieke tegenstanders, ondernemers en journalisten. Dat zou hij volgens de aanklagers hebben gedaan tijdens zijn regeerperiode van 2009 tot 2014. De aanklagers hebben de feiten waar Martinelli van beschuldigd werd niet kunnen bewezen en er „ontstonden redelijke twijfels” over die beschuldigingen, oordeelden de rechters.

De 67-jarige Martinelli is door de uitspraak weer vrij om te gaan en te staan waar hij wilt. Vorig jaar juni werd hij uitgeleverd door de Verenigde Staten, waar hij sinds 2015 woonde. Na een jaar in de gevangenis te hebben gezeten in zijn geboorteland, werd de schatrijke zakenman afgelopen juni onder huisarrest geplaatst.