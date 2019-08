Ex-president Kirgizië aangeklaagd om corruptie

Oud-president van Kirgizië Almazbek Atambajev is in eigen land aangeklaagd voor corruptie. Hij werd donderdag na twee dagen van gevechten tussen de politie en zijn aanhangers aangehouden in zijn huis net buiten de hoofdstad Bisjkek.

Atambajev is volgens zijn advocaat aangeklaagd vanwege het vrijlaten van een veroordeelde crimineel, die een gevangenisstraf van zestien jaar uitzat voor illegaal wapen- en drugsbezit. De oud-president liet hem in 2013, halverwege zijn straf, vrij omdat hij ongeneeslijke kanker had.

De immuniteit van Atambajev werd in juni dit jaar ingetrokken. Volgens de oud-president is het een politiek proces van zijn opvolger Sooronbaj Jeenbekov tegen hem. Atambajev en Jeenbekov waren eerst bondgenoten, maar kort na de verkiezingen van 2017 kregen ze ruzie en trok president Jeenbekov de macht naar zich toe.