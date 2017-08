Ex-president Kirchner werkt aan comeback

De voormalige Argentijnse president Christina Fernández de Kirchner (64) werkt aan een comeback in de politiek. In de voorverkiezingen voor het parlement deed het voormalige staatshoofd (2007-2015) zondag mee met haar nieuwe partij Unidad Ciudadana (Burger Eenheid), in oktober wil ze zich als senator voor de provincie Buenos Aires laten kiezen.

De voorverkiezingen dienen om overzicht te krijgen in het politieke spectrum. Alleen partijen en lijstverbindingen die ten minste 1,5 procent van de stemmen krijgen, kunnen deelnemen aan de verkiezingen op 22 oktober. Dan worden de helft van de afgevaardigden en een derde van de senatoren gekozen. Uit enquêtes blijkt dat Kirchner een mandaat moet kunnen winnen.

De tussentijdse verkiezingen voor het parlement worden ook beschouwd als test voor de centrum-rechtse regering van president Mauricio Macri. Op dit moment heeft zijn coalitie geen absolute meerderheid in het Congres. Volgens peilingen is het onwaarschijnlijk dat dit zal veranderen met de verkiezingen in oktober.