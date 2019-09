Ex-president Indonesië Habibie overleden

De voormalige Indonesische president Bacharuddin Jusuf Habibie is in een militair hospitaal in Jakarta overleden. Hij is 83 jaar oud geworden, meldden staatsmedia. Habibie was de derde president van het land en bekleedde die functie slechts korte tijd. Hij volgde in mei 1998 de autoritaire president Suharto op en liberaliseerde de pers en de politiek in de aanloop naar vrije verkiezingen.

Habibie geldt als de man die de overgang leidde van het regime van de militair Suharto naar de democratische stembusgang in juni 1999. Die betekenden voor hem ook het einde van zijn presidentschap.

President Joko Widodo is zelf naar het militaire ziekenhuis gegaan om de familie te condoleren.