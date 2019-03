Ex-president Gambia stal 322 miljoen

Voormalig president Yahya Jammeh van Gambia heeft omgerekend zeker ruim 322 miljoen euro gestolen uit de staatskas in de 22 jaar dat hij aan het bewind was. Dat maakte de minister van Justitie van het land bekend na een onderzoek dat 2 jaar heeft geduurd.

Jammeh kwam in 1994 aan de macht na een staatsgreep. Hij vluchtte in 2017 naar Equatoriaal Guinea waar hij in ballingschap leeft. Hij sloeg op de vlucht nadat een regionale Afrikaanse troepenmacht het land was binnengevallen en aan de poort stond van hoofdstad Banjul om zijn aftreden af te dwingen na zijn verkiezingsnederlaag.