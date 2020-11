Ex-president Evo Morales terug in Bolivia

De linkse Boliviaanse ex-president Evo Morales is maandag de grens van Argentinië naar Bolivia overgestoken. Daarmee komt een eind aan een jaar ballingschap die volgde op onrust die was ontstaan na de verkiezingen.

Morales werd naar de grens begeleid door de Argentijnse president Alberto Fernandez voordat hij de grens te voet overstak. Hij zal meer dan 1000 kilometer over land moeten afleggen vanaf de grens met een karavaan die langs dorpen en gebieden gaat waar hij nog steeds enorm populair is.

De 61-jarige Morales kan het land weer in nadat eind oktober een gerechtelijk bevel voor zijn arrestatie door een rechter in het Zuid-Amerikaanse land werd geschrapt. Morales trad eind vorig jaar af nadat grote onrust was ontstaan na de verkiezingen. De toenmalig president werd ervan beschuldigd te hebben geknoeid met de uitslag.

Na het aftreden van Morales kwam een rechtse interim-regering aan de macht. Morales’ socialistische MAS-partij kwam eerder deze maand opnieuw aan de macht nadat zijn bondgenoot Luis Arce de presidentsverkiezingen overtuigend won.

Morales blijft vooralsnog de voorzitter van de MAS-partij. Arce heeft gezegd dat de invloed van de oud-president daartoe beperkt zal blijven.