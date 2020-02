Oud-president van Egypte Hosni Mubarak is dinsdag op 91-jarige leeftijd overleden. Dit meldden lokale media en de staatstelevisie in Egypte.

Mubarak was president van 1981 tot 2011. Na een loopbaan bij de Egyptische luchtmacht werd Mubarak in 1975 benoemd tot vicepresident onder president Anwar Sadat. Toen deze in 1981 werd doodgeschoten, volgde Mubarak hem op als president.