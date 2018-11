Ex-president Ecuador vraagt asiel in België

De ex-president van Ecuador Rafael Correa heeft asiel aangevraagd in België, waar hij woont met zijn vrouw. Dat hebben bronnen die op de hoogte zijn van de procedure donderdag in de media bevestigd. De Brusselse krant La Capitale had het eind augustus al gemeld.

Correa moet in eigen land, waar hij van 2007 tot 2017 aan de macht was, terechtstaan omdat hij opdracht zou hebben gegeven tot ontvoering van een oppositieleider die verdacht werd van betrokkenheid bij een mislukte couppoging in 2010. Interpol heeft een aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor uitlevering. Ook de oud-chef van de inlichtingendienst, die nu in Spanje verblijft, wordt gezocht om zich te verantwoorden in Quito.

Correa, die de beschuldiging ontkent en een opzetje vermoedt van zijn opvolger Lenín Moreno, is getrouwd met een Belgische. Met haar heeft hij drie kinderen.