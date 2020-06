Ex-president Colombia verdacht van betrokkenheid afluisterzaak

Het Colombiaanse hooggerechtshof heeft dinsdag een onderzoek aangekondigd naar voormalige president Álvaro Uribe. De huidige senator wordt verdacht van betrokkenheid bij een militaire afluisterzaak.

Uribe zou mogelijk informatie hebben ontvangen die op illegale wijze werd verzameld door militaire inlichtingendiensten, zo liet het hooggerechtshof weten via Twitter.

Het tijdschrift Semana onthulde in mei het bestaan van een spionagenetwerk van de militaire inlichtingendienst waarmee ongeveer 130 journalisten, politici, gepensioneerde soldaten en vakbondsleden werden afgeluisterd. Een van de betrokken soldaten vertelde dat hem was opgedragen informatie door te geven aan een politicus die bekend is bij het Democratisch Centrum. Dat is de regeringspartij van Uribe, die van 2002 tot 2010 president was van Colombia.

Als er bewijs wordt gevonden, kan het hooggerechtshof een strafproces beginnen tegen het voormalige staatshoofd.