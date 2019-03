Ex-president Brazilië gearresteerd

Ex-president Michel Temer Lulia van Brazilië is aangehouden in verband met het slepende onderzoek naar het omvangrijke corruptieschandaal dat ‘Lava Jato’ (autowasserij) wordt genoemd. Temer was van eind augustus 2016 tot begin dit jaar president van Brazilië.

Veel kiezers hebben op zijn opvolger, Jair Bolsonaro, gestemd omdat die een van de weinige lijsttrekkers was die niet met corruptie werd geassocieerd. De federale politie is volgens Braziliaanse media ook op zoek naar Wellington Moreira Franco, die minister van Mijnbouw en Energie was onder Temer.