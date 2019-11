Ex-president Bolivia weg uit Paraguay

De vlucht van een Mexicaans vliegtuig dat ex-president Evo Morales van Bolivia naar zijn ballingsoord Mexico moet brengen is vanuit Paraguay hervat. Het vliegtuig werd volgens plaatselijke media gedwongen te landen in de hoofdstad van Paraguay, Asunción, nadat een reeks Latijns-Amerikaanse landen hadden geweigerd het toestel toe te laten in het luchtruim.

De Paraguayaanse krant ABC berichtte dat het vliegtuig van de Mexicaanse luchtmacht met Morales aan boord niet naar Noord-Amerika kon vliegen als gevolg van de weigering van de landen, waaronder Brazilië en Peru. Maar uren later vertrok het vliegtuig alsnog. Het is niet duidelijk of het om moet vliegen of alsnog toestemming heeft gekregen. De president van Paraguay, Mario Abdo Benítez, had gezegd dat Morales welkom is in zijn land.

De links-radicale Morales regeerde Bolivia van 2006 tot afgelopen zondag toen hij tijdens massale protesten tegen zijn regime, plotseling aftrad. Mexico bood hem asiel aan.