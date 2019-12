Ex-president Bolivia balling in Argentinië

De voormalige Boliviaanse president Evo Morales is in Argentinië aangekomen om er als vluchteling te blijven. Dat zegt de Argentijnse minister van Buitenlandse Zaken Felipe Solá. De linkse Morales trad na omstreden presidentsverkiezingen en een golf van protest op 11 november af en week uit naar Mexico. Hij mocht daar blijven, maar vertrok enkele dagen geleden voor een gezondheidsonderzoek naar Cuba.

Morales zou Argentinië verkiezen, omdat het een buurland is van Bolivia en twee zoons van hem er wonen. De aanhang van Morales meent dat hij is afgezet en erkent de huidige interim-regering niet. Argentinië heeft sinds 10 december een nieuwe president, Alberto Fernández, die al voor zijn verkiezing gastvrijheid had beloofd aan Morales.