Ex-premier Turkije komt met eigen partij

De vroegere Turkse premier Ahmet Davutoglu heeft een nieuwe partij opgericht waarmee hij het wil opnemen tegen zijn vroegere bondgenoot en huidig president Recep Erdogan. Dat heeft een bron rond Davutoglu donderdag gezegd.

De oud-premier, die tussen 2014 en 2016 eerste minister was, zal de oprichting van de Toekomst-partij vrijdag officieel aankondigen.

Davutoglu (60) en Erdogan waren tot in 2016 naaste bondgenoten. Nadat Davutoglu kritiek had geuit op het economische beleid van Erdogans AK-partij en de annulering van lokale verkiezingen in Istanbul, bekoelde de relatie. Hij werd in september uit de partij gezet maar meldde zelf dat hij zelf het lidmaatschap had opgegeven.