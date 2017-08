„Ex-premier Thailand vlucht naar Dubai”

De voormalige Thaise premier Yingluck Shinawatra is naar Dubai gevlucht. Vooraanstaande leden van haar partij melden dat ze vorige week via Cambodja en Singapore veilig in het emiraat is aangekomen.

Vrijdag vaardigde het Thaise hooggerechtshof een arrestatiebevel tegen haar uit, nadat ze niet was komen opdagen bij een rechtszaak. Die is nu uitgesteld tot 27 september.

Shinawatra wordt vervolgd voor nalatigheid over de manier waarop ze subsidies voor rijstboeren heeft afgehandeld. De boeren kregen een te hoge prijs, wat de staat geld kostte. Ze wordt onder meer verdacht van corruptie.

Haar broer Thaksin Shinawatra, die ook premier van Thailand is geweest, leeft al tijden in zelfgekozen ballingschap in Dubai. Hij probeert eveneens de Thaise justitie te ontlopen, nadat hij in 2008 een gevangenisstraf had gekregen, ook vanwege corruptie.