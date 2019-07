Ex-premier Kosovo verhoord in Den Haag

Ex-regeringsleider Ramush Haradinaj van Kosovo is woensdag verhoord door het Kosovo-tribunaal in Den Haag. Hij wordt daar verdacht van oorlogsmisdaden. Haradinaj legde afgelopen vrijdag zijn functie neer naar eigen zeggen als gevolg van de oproep van het tribunaal. Hij is dinsdag vrijwillig naar Den Haag gegaan.

Haradinaj was commandant van de etnisch Albanese militie UÇK (Kosovo Bevrijdingsleger) die de Servische provincie Kosovo met geweld wilde afscheiden van Servië. Dat lukte uiteindelijk na een bloedige strijd in de jaren 1998-2000 en dankzij bombardementen op Servië door westerse landen. Het Joegoslavië-Tribunaal beschuldigde eerder Haradinaj van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid gepleegd tegen onder anderen Serviërs en zigeuners. Hij werd echter vrijgesproken.

Haradinaj werd na de afscheiding van Kosovo een vooraanstaand politicus en was premier in 2004 en 2005 en van september 2017 tot vrijdag. In 2015 is met geld van de EU een Kosovo-tribunaal in Den Haag aan het werk gegaan. Het is een hof dat de ergste misdaden uit de strijd in de jaren 1998-2000 moet onderzoeken en berechten. De UÇK zou bijvoorbeeld organen van gevangen Serviërs hebben verhandeld.