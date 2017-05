De vroegere Griekse premier Lucas Papademos is donderdag gewond geraakt door een aanslag in het centrum van Athene. In de auto van de politicus ontplofte een explosief dat verstopt zat in een envelop.

Volgens de politie werden Papademos en zijn chauffeur naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen is niets bekendgemaakt.

Papademos was tussen 2011 en 2012 korte tijd premier van Griekenland. Van 2002 tot 2010 was hij vicevoorzitter bij de Europese Centrale Bank.