Ex-premier China na jaren alsnog begraven

De as van de voormalig Chinese premier Zhao Ziyang is vrijdag veertien jaar na zijn dood begraven in Peking, meldden verschillende media. Hij overleed al in 2005, maar door jarenlang gesteggel over wat er met zijn as moest gebeuren, mocht hij nu pas worden begraven. Ook zijn vrouw, die in 2013 stierf, is vrijdag op dezelfde plek naar haar laatste rustplaats gebracht.

Zhao werd door het Chinese regime in 1989 uit zijn politieke functie ontheven en leefde tot zijn dood onder huisarrest. Zijn houding ten opzichte van het studentenprotest op het Plein van de Hemelse Vrede in datzelfde jaar was te toegevend geweest. Hij zou zijn ingegaan tegen de lijn van het regime, dat met harde hand een einde maakte aan het protest, waardoor waarschijnlijk honderden mensen omkwamen.

Hoge Chinese politici worden normaal gesproken op extravagante wijze en met veel aandacht begraven. Veel belangrijke ambtenaren weigerden zo’n dienst voor Zhao. Zijn familieleden waren daar boos over. Vijftien jaar later kregen zij alsnog toestemming om hem te begraven. Zhao ligt samen met zijn vrouw op een rustige begraafplaats in een buitenwijk van Peking. Bij de dienst was vrijdag alleen wat familie aanwezig.