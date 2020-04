Ex-parlementariër Hongkong veroordeeld voor aanval met megafoon

Een voormalige parlementariër uit Hongkong is maandag veroordeeld wegens het gebruik van een megafoon om politieagenten aan te vallen tijdens de pro-democratische protesten die vorig jaar uitbraken.

Au Nok-hin, die in december door een afzonderlijke rechterlijke beslissing werd ontslagen als parlementslid, is op borgtocht vrijgelaten en zal op een later tijdstip zijn straf horen.

Au is het eerste voormalige lid van de wetgevende macht van de stad dat met succes wordt vervolgd voor deelname aan de protesten en de meest vooraanstaande figuur die tot nu toe is veroordeeld.

De rechtbank achtte bewezen dat Au op 8 juli twee politieagenten met een draagbare luidspreker had aangevallen. Ook heeft hij een politieagent acute gehoorbeschadiging toegebracht door hard te schreeuwen door het apparaat, oordeelde de rechtbank.

De rechtbanken van Hongkong hebben een enorme achterstand in zaken die voortvloeien uit de protesten van vorig jaar, die de stad zeven opeenvolgende maanden domineerden.

Ongeveer 7000 mensen werden gearresteerd, onder wie veel jongeren, tijdens de bijna dagelijkse botsingen tussen de oproerpolitie en demonstranten.