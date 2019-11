Ex-minister Catalonië Ponsati aangehouden

De voormalige Catalaanse minister Clara Ponsati is donderdag gearresteerd in het Schotse Edinburgh. Ze werd gezocht door de Spaanse autoriteiten en leefde in zelfopgelegde ballingschap. De 62-jarige Ponsati, die zich in 2017 met andere separatisten wilde afscheiden van Spanje, meldde zichzelf bij het politiebureau.

Het Spaanse Hooggerechtshof activeerde eerder deze maand een Europees aanhoudingsbevel voor Lluis Puig, Toni Comin en Clara Ponsati. Zij vluchtten naar het buitenland na deelname aan een mislukte Catalaanse afscheidingspoging in 2017. Tegen Ponsati lopen aanklachten die variëren van opruiing tot misbruik van openbare middelen.

In oktober werden negen andere Catalaanse leiders veroordeeld voor vergelijkbare aanklachten tot gevangenisstraffen van dertien jaar.

Ponsati zit vast en moet donderdag verschijnen voor de rechter in Edinburgh. Ze hoopt op borgtocht vrij te komen.